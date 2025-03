Lanazione.it - La piazza per l’Europa: "Esserci è importante. Serve fare un’Unione vera e più autorevole"

Leggi su Lanazione.it

di Alessio Mantellassi* Il 15 marzo è stata convocata una grandea Roma. Unaper, principalmente. Quellafu convocata dopo le parole del presidente statunitense che mettevano l’Unione con le spalle al muro, la scavalcavano e la mettevano a serio rischio. Fu convocata per dire che la pace va fatta, senza creare però nuovi schiavi, senza svendere un popolo, quello ucraino. Si acceleri la pace, sì, ma lavorando, più di quanto è stato fatto in passato, a una soluzione giusta e rispettosa della libertà del popolo ucraino. Ecco che quella manifestazione peraveva ed ha molto senso: un moto di sano e radicato europeismo per chiedere più Europa. Più Europa politica, più politica estera comune, più capacità diplomatica, più difesa comune europea. Insommal’Unione Europa,, politica e con istituzioni politiche autorevoli.