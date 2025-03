Lalucedimaria.it - La perfezione secondo Padre Pio: un cammino di carità e fede

Leggi su Lalucedimaria.it

Laè sempre stata considerata daPio il vero e proprio perno dellanelcristiano. Questo è unche trasforma ogni gesto della quotidianità in un atto di amore e devozione verso Dio. Scopriamo come,il Santo di Pietralcina, larappresenti la via principale per aprire la porta . L'articolo LaPio: undiproviene da La Luce di Maria.