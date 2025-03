Ultimouomo.com - La nuova speranza del basket italiano

Un essere umano alto 2 metri e venti è una notizia. Un essere umano alto 2 metri e venti che sa giocare aè una notizia interessante. Un essere umano alto 2 metri e venti che sa giocare aed èè una notizia interessante e bellissima. Luigi Suigo, 18 anni appena compiuti, è lagrandedele non è difficile capire il perché guardandolo giocare, ma anche solo mentre è fermo accanto ad altre persone. Nato a Tradate, in provincia di Varese, il 29 gennaio 2007, Suigo si appassiona ala cinque anni «grazie ad un canestrino che mio padre aveva appeso in giardino». A sette inizia a giocare nella squadra del suo paese, ma deve fermarsi per un problema ai talloni dovuto alla crescita. Sta fermo cinque anni in cui, racconta, «tutto quello che potevo fare e facevo era giocare al campetto e imitare il mio primo idolo, James Harden.