Ilnapolista.it - “La normalità è un’invenzione di chi è privo di fantasia”, Alda Merini aveva già spiegato Conte a Napoli

“Ladi chi èdi”,già“Aniente è normale, per questo ai napoletani tutto sembra normale”. Una decina d’anni fa incontrai in treno, durante un viaggio da Firenze a, un professore di matematica in pensione. Lui tornava da Bologna dovefatto visita alla figlia che lì si era stabilita per lavoro, io tornavo a casa per qualche giorno di vacanza. Capitai accanto a lui in un Frecciarossa (forse allora si chiamava Eurostar) non ancora invaso come oggi da pendolari con in tasca una prenotazione airbnb e nella testa una sfogliatella, un pasta-patate-e-provola, un selfie al murale di Maradona e ciao.Evidentemente il mio status di emigrante in comune con la primogenita glisciolto ogni riserbo.