Lanazione.it - La Normale tra i migliori atenei del mondo. Scala la Top 10 per discipline classiche e storia

Pisa, 13 marzo 2025 – La Scuoladi Pisa è nella top ten deidelper leantica. Confermandosi ai vertici pur arretrando di tre posizioni rispetto all’anno precedente. Lo rivelano gli esperti internazionali della formazione universitaria QS Quacquarelli Symonds che hanno pubblicato la 15esima edizione della QS World University Ranking, la classifica che fornisce un’analisi comparativa indipendente sulle prestazioni di oltre 1700 università in 100 Paesi e territori, in 55accademiche e cinque ampie aree di studio. I risultati premiano le università statunitensi in testa in 32, quasi il doppio del concorrente internazionale, ma tra gli Stati dell’Unione Europea presenti l’Italia occupa il secondo posto, dietro alla Germania.