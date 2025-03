Ilfoglio.it - La minaccia di Trump: "Dazi del 200 per cento su vini e champagne europei"

Gli Stati Uniti potrebbero applicare “del 200 persu tutti ie prodotti alcolici” importati dall'Unione europea. Lo ha scritto il presidente americano Donaldsu Truth, come risposta aiannunciati ieri da Ursula von der Leyen contro alcuni prodotti importati dall'America. Il presidente americano ha apostrofato l'Ue come “una delle autorità fiscali e tariffarie più ostili e abusive al mondo, creata con il solo scopo di trarre vantaggio dagli Stati Uniti”. Tutto ciò, ha concluso, “sarà fantastico per le attività di vino enegli Stati Uniti”. Iannunciati ieri dall'Unione europea sono una risposta a quelli introdotti su acciaio e alluminio dal presidente americano. La decisione di von der Leyen è di riattivare dal primo aprileper un valore di 4,5 miliardi di euro, che erano stati imposti durante il primo mandato diin rappresaglia alle sue prime tariffe contro alluminio e acciaio, e poi sospesi nel 2021 dall’Ue, in seguito a un accordo con l’Amministrazione Biden.