Sport.quotidiano.net - La meglio gioventù. Un vivaio ricchissimo

di Simone CioniEMPOLIIn una stagione difficile dal punto di vista dei risultati, l’Empoli non perde la propria identità che ne fa una delle società italiane più attente al proprio. Il club azzurro è infatti quello che quest’anno ha fatto esordire in serie A più giocatori nati dal 2005 in avanti, ben cinque. Soltanto Genoa, Milan e Juventus si sono avvicinati con quattro under 20. L’ultimo in ordine di tempo è stato anche il più giovane in assoluto ad esordire nel massimo campionato italiano per la società del presidente Corsi, Thomas Campaniello. L’attaccante classe 2008 ha debutto nel match casalingo contro l’Atalanta di due settimane fa e domenica scorsa ha collezionato altri 4 minuti nel finale contro la Roma per complessivi 22 minuti. Il primo, che poi è anche quello che ha messo insieme più presenze (7), è stato invece il classe 2006 Ismael Konate lo scorso 20 ottobre nel match interno contro il Napoli.