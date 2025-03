Iltempo.it - La Lazio vola ai quarti: col Plzen basta un pari. Ora il Bodo Glimt

Ancora Romagnoli, sempre Romagnoli: il centrale dellatrova il terzo gol in meno di una settimana e permette ai suoi di accedere aidi finale di Europa League. Il difensore, infatti, realizza la rete dell'1-1 nel ritorno contro il Viktoria: un risultato che, dopo l'1-2 in Repubblica Ceca, premia proprio i capitolini, attesi ora dal. Baroni deve fare a meno di Gigot e Rovella, squalificati dopo le espulsioni dell'andata: al loro posto Patric, al fianco di Romagnoli, e Vecino, al fianco di Guendouzi; in avanti, invece, si rivede Castellanos dopo l'infortunio. La partita si apre con il pericolosissimo intervento di Dweh su Zaccagni, dopo appena 30«: grave la svista di Makkelie, che estrae solo il giallo, ma inspiegabile la mancata chiamata del Var per quella che sembra una sacrosanta espulsione.