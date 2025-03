Thesocialpost.it - La Lazio supera il Viktoria Plzen: 1-1 dopo il successo dell’andata, biancocelesti ai quarti di Europa League

Leggi su Thesocialpost.it

L’urlo di gioiatanta paura. Il pubblico dell’Olimpico ha trattenuto il fiato fino al 90?, prima di esultare finalmente per un traguardo importantissimo: ladi Baroni ha eliminato il, qualificandosi così per idi finale diLeauge. Un passaggio del turno arrivato grazie all’1-1 casalingo,che isi erano imposti per 2-1 in trasferta all’andata.Che non sarebbe stata una partita semplice lo si era capitouna decina di minuti appena: sinistro violento di Vydra e traversa piano, con laa tremare subito. La gara si è fatta poi accesa, con tanto agnonismo in mezzo al campo e cartelli gialli piovuti qua e là. Al 25? Castellanos non arriva per un soffio su un pallone invitante, poi salvataggio miracoloso di Vecino su Durosimni, pronto a colpire a botta sicura.