La guerra commerciale Canada e Ue reagiscono Dazi agli Usa per 46 miliardi

La reazione dell’Unione europea e delaiUsa del 25 per cento su acciaio e alluminio non si fa attendere. Bruxelles annuncia "contromisure" fino a 26di euro su beni americani, soprattutto su quelli prodotti negli Stati repubblicani. Ottawa fa partire, invece, controtariffe per 20,7di dollari di merci americane, colpendo anche computer e attrezzature sportive. Due mosse che trovano, a loro volta, l’altrettanto immediata risposta di Donald Trump: "Non ci faremo maltrattare sul commercio e vinceremo con gli europei". Tutto questo mentre le Borse rimbalzano, confortate dalla frenata dell’inflazione Usa (nonostante un deficit da record che nei primi cinque mesi dell’anno fiscale 2025, ha già superato i 1.100di dollari), e dalle rassicurazioni del presidente americano contro una potenziale recessione negli Stati Uniti.