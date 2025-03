Ilrestodelcarlino.it - La gioia di Acquaroli: "Arriveranno turisti anche dall’estero"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Viaggerà sulle principali televisioni nazionali – come Rai, Mediaset, La7, Sky e Discovery –, sui social e in altre piattaforme a pagamento. Per poi essere proposto alle fiere di settore. "Una visibilità a 360 gradi di questo nuovo testimonial (Gianmarco Tamberi, ndr) di cui siamo molto, molto contenti". Così la direttrice dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche Marina Santucci, ieri, nell’illustrare gli spot che, a partire dalla prossima settimana e per due mesi consecutivi, serviranno a promuovere le Marche su più canali. È forte, l’immagine di Tamberi. Ed è chiara la strategia della Regione, attuata in sinergia con l’Atim e la Camera di Commercio delle Marche, di dotarsi di figure altamente rappresentative del territorio per calamitare qui più. Prima con l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini, macon lo stesso Gimbo da "ambasciatore dei social".