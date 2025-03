Quotidiano.net - La fregata giapponese Noshiro fa passerella Australia. La classe Mogami tenta Canberra: scafo stelth, missili precisi e realtà virtuale

Roma, 13 marzo 2025 - Con la Cina in piena espansione, anche l'sta potenziando il suo arsenale, tra cui anche la flotta. Per questo motivo il Giappone ha inviato una delle sue più moderne fregate della, la "" per convincerea sostituirle alle sue fregate dellaAnzac. Tokyo così spera di battere la concorrenza della Germania che ha proposto all'le fregate Meko A200. Un contratto da 6,3 miliardi di dollari in 10 anni In ballo c'è, oltre alla sicurezza nei mari, anche un contratto da 10 miliardi di dollarini (6,3 miliardi di dollari) nei prossimi dieci anni. Laha gettato l'ancora alla base navale Hmas Stirling vicino a Perth, inOccidentale, dopo essere stata a Darwin, nel Territorio del Nord del paese, dal 28 febbraio al 3 marzo.