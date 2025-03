Ilrestodelcarlino.it - ’La Ferocia’ all’Alighieri. L’Italia vista dal Sud

Chi lo ha letto il libro non è rimasto indifferente, si tratta di un lavoro ai limiti della perfezione, capace di creare un mondo a sé stante. Tratto dall’omonimo libro scritto da Nicola Lagioia nel 2014 ’Laarriva in teatro grazie a VicoQuartoMazzini, compagnia rappresentata da Gabriele Paolocà e Michele Altamura, che qui vestono i panni di registi e di attori. Lo spettacolo andrà in scena oggi e domani al Teatro Alighieri (via Mariani 2, a Ravenna) alle 21 nell’ambito de La Stagione dei Teatri. Se nel 2015 il romanzo aveva vinto lo Strega, alla 46esima edizione degli Ubu ’Laha fatto incetta di premi, venendo giudicato miglior spettacolo di teatro (ex aequo con Trilogia della città di K), miglior attrice, Francesca Mazza, miglior attore, Leonardo Capuano, e miglior disegno luci, Giulia Pastore (ex aequo con Luigi De Angelis).