La dolce sorpresa della figlia di Heather Parisi al compleanno del papà | dove è finita la mamma?

Il 10 marzo scorso, Jacqueline Luna di Giacomo ha festeggiato i suoi 25 anni con un party a tema che ha riportato indietro nel tempo, evocando le atmosfere degli anni ’90 e 2000. La serata, tenutasi a Roma, ha visto la partecipazione di amici e familiari, ma ha destato particolare interesse per l’assenzamadre,, una figura di spicco nel panorama dello spettacolo italiano.Jacqueline, compagna del noto cantante Ultimo, ha scelto di vestirsi da Britney Spears, omaggiando le icone pop di quegli anni che hanno segnato la sua giovinezza. Con trecce, una camicetta bianca annodata e una mini gonna nera, la giovane ha ricreato uno dei look più celebripopstar, ispirato al video di “Baby One More Time”. La torta di, decorata con la scritta “Hottest milf in town, but still a Spirit fan”, ha aggiunto un tocco di ironia e affetto, sottolineando il legame speciale che ha con il suo compagno e con la sua nuova famiglia.