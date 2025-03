Iodonna.it - La designer inglese ha rivelato che questo materiale sarebbe 9 volte più resistente della pelle di bovino.

"Del maiale non si butta via niente, ma incaso anche del pesce. Lo dimostra il lavorolondinese Isabelle Taylor, che realizza abiti proprio a partire dalladi questi animali, trasformando il il concetto di fashion in “fishion”. Taylor ha sempre avuto un forte legame con i pesci, un interesse nato dalla sua passione per lo snorkeling. Pesce: i consigli per consumarlo in modo salutare guarda le foto Fishion: la concezionemoda di Isabelle TaylorIl legame di Taylor con il mondo marino è iniziato da bambina, quando immergendosi per osservare i pesci ha iniziato ad esserne ipnotizzata.