La delusione della Spezia sfuma il sogno Capitale | Realizzeremo i progetti

La, 13 marzo 2025 – Una? Inutile negarlo, sì. Una sconfitta? No, questo proprio no. Lanon sarà laCultura 2027. Superata nel rush finale da Pordenone, ha ricevuto, così come le altre otto escluse, i sinceri complimenti sia da parte del presidentegiuria Davide Maria Desario – che ha invitato il ministero alla Cultura, a trovare il modo di finanziare comunque gli interessantiproposti – sia dal ministro stesso, Alessandro Giuli. “Questa manifestazione è un modello di dialogo – ha dichiarato il ministro nella Sala Spadolini, a Roma durante la proclamazione – e dovrebbe essere di insegnamento a tutti noi e a tutto l’arco parlamentare. Tutte le finaliste possono accedere al Cantiere Città, che è nato per non far disperdere e valorizzare quanto più possibile le progettualità che sono state offerte”.