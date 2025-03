Iodonna.it - La CSW69 rappresenta il più grande forum globale sull’emancipazione femminile. La commissione esaminerà i progressi raggiunti negli ultimi trent’anni e proporrà nuove strategie per affrontare le nuove minacce

In un mondo ancora fortemente segnato da disparità di genere e diritti delle donne minacciati, ogni opportunità di confronto e azione collettiva diventa cruciale. Tra i più importanti, senz’altro, lala 69esimaannuale sullo status delle donne, che si sta tenendo nella sede delle Nazioni Unite a New York. Un appuntamento di fondamentale importanza, soprattutto in questo momento storico che vede rimesse in discussione e nuovamente in pericolo, le conquiste ottenute con tanta fatica. Donne dell’anno 2025: chi ha lasciato un segno secondo il Time X, lasulla parità di genereL’appuntamento, cheil piùincontrodedicato all’uguaglianza di genere e all’emancipazione, avrà come focus l’analisi deicompiuti nell’attuazione della “Dichiarazione di Pechino e della Piattaforma d’azione“, un documento rivoluzionario, che non si limitava a elencare principi, ma offriva un progetto concreto per garantire i diritti e le opportunità a tutte le donne, ovunque.