La crisi St alla Camera, interrogazione dem al governo

Investimenti, occupazione, cambio di governance. Ieri, laSt è rimbalzata in aula durante il question timedei Deputati. A sollecitare ilsulla vicenda i dem Silvia Roggiani e Vinicio Peluffo. "Come proteggerete dipendenti e azienda?". Questo in sostanza il quesito posto dai dem al ministero delle Imprese e del Made in Italy "ancheluce del fatto che da tre mesi i sindacati chiedono una convocazione per discutere di prospettive e del piano di tagli annunciato dai vertici aziendali, nonostante i forti investimenti pubblici sul colosso del chip". Il sottosegretario Massimo Bitonci in aula ha chiarito che c’è "massima attenzione del Mimit sui finanziamenti, che come condizione per legge prevedono non solo il mantenimento dei livelli occupazionali, ma anche il loro incremento".