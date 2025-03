Sport.quotidiano.net - La Cremonese a Palermo per continuare a correre. Formazioni e diretta tv

Su un campo tradizionalmente avaro con i grigiorossi come il “Barbera”, lasi appresta a giocare in anticipo per trovare risposte importanti per il suo prosieguo della sua stagione. Il netto successo sul Catanzaro ha rilanciato in modo significativo la squadra di Stroppa nella corsa per il quarto posto, ma la classifica rimane in costante evoluzione e, quindi, bisogneràa dare e a raccogliere il massimo per riuscire a terminare la regular season nella posizione desiderata. L’altro grande tema di questi giorni (e non potrebbe essere altrimenti) è quello legato alle dieci giornate di squalifica inflitte a Vazquez per le presunte parole razziste urlate al barese Dorval. Al di là del ricorso preannunciato dalla società grigiorossa, il lungo stop inflitto dal giudice sportivo al “Mudo” priva la formazione di mister Stroppa, proprio nel momento decisivo della stagione, di un elemento determinante, in grado di trasmettere fantasia ed esperienza a tutto il gruppo, trascinandolo al tempo stesso a suon di giocate e di reti importanti.