La classifica delle 20 città in cui si mangia meglio al mondo | New Orleans sul podio in lista ce ne è solo una italiana

“Dalle bancarelle di strada che servono street food alle taverne a gestione familiare, dai cocktail bar raffinati ai bistrot moderni”. È così chela rivista Time Out descrive le miglioridelper il cibo, quelle “capitali culinarie” dove si, selezionate in base a un sondaggio che ha coinvolto migliaia di persone in tutto il, chiamate a valutare la scena gastronomica della propriain base a 18 criteri, tra cui qualità, convenienza, apertura alla sperimentazione. E nella2025, dominata da New(prima), Bangkok (seconda, celebre per lo street food) e Medellín (terza), c’è spazio anche per un’: Napoli, anche seal 19esimo posto.Un riconoscimento che premia la “cucina povera” partenopea, capace di trasformare ingredienti semplici in piatti ricercati, copiati e amati in tutto il: pasta patate e provola, frittata di maccheroni, coni di pesce fritto.