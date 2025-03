Ilgiorno.it - La classifica degli atenei. Politecnico e Bocconi tra le prime 10 al mondo

Ildi Milano continua a scalare lamondiale delle università: è sesto per il Design (che guadagna ancora una posizione), settimo in Architettura, 21esimo con Ingegneria. Eggia a livello italiano. A stabilirlo è il QS World University Rankings by Subject, che ha analizzato oltre 5.200, di cui 1.747 entrati in, inquadrando le diverse aree disciplinari. L’ingegneria meccanica, aerospaziale e manifatturiera delè dodicesima, l’Ingegneria civile tredicesima e anche Data Science e Intelligenza artificiale si fanno notare con la 26esima posizione mondiale. L’ateneo cresce in Arti e Discipline Umanistiche, passando dal 60esimo al 50esimo posto; in Scienze Naturali (dal 129esimo al 113esimo) e in Scienze Sociali e Management (dal 100esimo al 91esimo) e - per la prima volta - riceve punteggi anche nell’area Scienze della Vita e Medicina, pur non accedendo alla graduatoria.