La classifica degli aeroporti italiani più convenienti | dove i voli costano meno e dove di più

Quali sono tra glii piùe i più costosi per viaggiare? Il Corriere della Sera ha analizzato i prezzi deinel 2024 dagli scali, prendendo in considerazione il costo medio proposto, in classe Economy, di tutte le compagnie aeree operanti. Nel 2024 la tariffa media è stata di 62 euro suinazionali e di 81 euro su quelli verso le destinazioni europee: a influire sulla posizione dei vari scali le loro dimensioni e la quota delle compagnie low cost. In base all’indagine l’aeroporto più economico d’Italia per inazionali è stato quello di Pescara, mentre per l’estero quello di Forlì. I più cari? Milano Linate per inazionali e Firenze per le destinazioni in Europa.LapiùnazionaliImbarco di un volo Ryanair (Getty Images).