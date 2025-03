Panorama.it - La città proibita, Gabriele Mainetti non ha dimenticato come sorprendere - Recensione

Leggi su Panorama.it

Dopo la meraviglia di Lo chiamavano Jeeg Robot (2015), quando sperimentò con successo il cinecomic all’italiana riempiendosi di David di Donatello, e il mezzo flop di Freaks out (2021), mega produzione su diversità e superpoteri in epoca nazista,lo rifà: osa. E dimostra di saper ancorae fare buoni film.La, dal 13 marzo al cinema distribuito da PiperFilm, è il felice ritorno del regista romano che, dopo le ossa malconce dall’ultimo film, percorre di nuovo strade insolite per il cinema italiano, tra combattimenti e arti marziali da scuola orientale e location e action da made in Hollywood. Pur non ripetendo le vette assolute di Lo chiamavano Jeeg Robot, Laconvince. Yaxi Liu nel film "La" (Foto: Andrea Pirrello)Arti marziali e sentimenti sotto il cielo di RomaTra un’amatriciana e una zuppa di noodles, Laè un film di arti marziali a.