La città proibita, action movie purissimo e spassoso. Gabriele Mainetti è il presente e il futuro del cinema

Grosso guaio atown. Il regista di Lo chiamavano Jeeg Robot l’ha combinata bella, ma bella bella. La, terza attesa regia di, è uno di quei film spassosi che andrete a rivedere su grande schermo due, tre, quattro volte. E anche quando passerà in streaming o in tv lo rivedrete pure in sottofondo mentre preparate l’amatriciana. Più di Jeeg. Più, ovviamente, di Freaks Out (perché dei nazisti anche basta). E lo farete perché Laè il film in cuisi distende finalmente (e totalmente) nella sua dimensione estetica dell’con invidiabile naturalezza tecnica e perfetta misura, in cui l’elegante principio plastico del kung fu si sovrappone alla ruvidità delle botte di Bud Spencer e Terence Hill, dove Bruce Lee si specchia in Francesco Totti in taroccate foto di scena (nel loro piccolo, chapeau), e Wong kar-wai viene intinto nella trap.