La Champions League fa ricca l’Inter ricavi top | le cifre attuali – CdS

ha già racimolato un tesoretto niente male dall’attuale, nonostante si siano giocatori solamente gli ottavi di finale.Inter molto alti. Ecco legià raggiunte da Viale della Liberazione.MONTEPREMI – La nuovaporta denari al. Il club nerazzurro, che ha raggiunto i quarti di finale per la seconda volta negli ultimi tre anni, sorride non solo per i successi in campo ma anche per quelli sulle casse. L’attuale tesoretto raggiunto dalsi attesta sui 98,5 milioni di euro, addirittura tre in meno del 2023, quando la Beneamata raggiunse la finale di Istanbul. Insomma, il nuovo format dellaarricchisce i club competitivi e ambiziosi e, per forza di cose, lo è. Con la qualificazione ai quarti contro il Bayern Monaco (uscite le date ufficiali), Viale della Liberazione ha incassato altri 12,5 milioni di euro.