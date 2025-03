Panorama.it - La Champions League delle solite note: la superlega esiste già

La roulette dei rigori che ha premiato il Real Madrid, spedendo all'inferno l'Atletico del Cholo Simeone, epilogo di un derby di intensità emotiva unica, ha iscritto la squadra di Carlo Ancelotti ai quarti di finale e consente un primo bilancio degli effetti del nuovo format della. "Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi" scriveva Tomaso di Lampedusa e la citazione è perfetta anche per provare a leggere cosa è accaduto fin qui nella manifestazione vetrina del calcio europeo.Allargare a 36 squadre, mischiare le carte con la classifica unica della prima fase, affidarsi alla buona sorte nella compilazione di calendari asimmetrici e scrivere regole perfettibili (ad esempio la differenza reti come primo criterio in caso di parità di punti) non ha prodotto alcun cambiamento apparente.