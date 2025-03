Ilrestodelcarlino.it - La Cbf Balducci non sbaglia un colpo. Vittoria in quattro set sull’Itas Trentino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cbf3 Itas1 CBF: Mazzon 14, Bonelli 3, Battista 9, Caruso 7, Decortes 23, Bulaich 14, Bresciani (L), Morandini, Allaoui 2, Fiesoli 3, Sanguigni. Ne Orlandi, Busolini, Fabbroni (L). All. Lionetti. ITAS: Marconato, Weske 17, Zojzi 7, Molinaro 5, Prandi 4, Kosareva 14, Fiori (L), Ristori 4, Batte, Bassi 3, Pizzolato 3, Iob. Ne Zeni (L). All. Parusso. Arbitri: Morgillo e Lanza. Parziali: 25-17 25-14 20-25 25-20. La Cbfbatte l’Itasin una partita senza storia nei primi due set e più combattuta negli ultimi due. Alla fine le maceratesi aggiungono altri 3 punti in classifica staccando Messina, terza, e avvicinandosi alla capolista San Giovanni in Marignano che stasera giocherà a Padova. Parte con il piede giusto la Cbfcon Battista (6) e Decortes (5) che si fanno valere in attacco, dove la squadra fa registrare un 58% in attacco.