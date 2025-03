Ilrestodelcarlino.it - La carica dei mille per "La 21". Un cast di top runner allo starter

Ultimi preparativi per "La 21 di Reggio", la due giorni podistica in programma sabato e domenica con quartier generale in piazza della Vittoria. I conteggi delle iscrizioni, ancora aperte, registrano intanto il superamento di quota, considerando solo le due manifestazioni competitive che sono la mezza maratona (km 21,097) e la 10 km. Parallelamente, si arricchisce ildei topdella manifestazione organizzata da Atletica Reggio. Nella mezza, oltre a Daniele D’Onofrio (F.O. Padova), personale di 1h02’32, al francese Julien Gueydon e ad Anna Arnaudo (Cus Torino), personale di 1h11’39, troviamo un’altra azzurra, Elisa Palmero (Esercito), personale di 1h11’22, senza dimenticare il recente 31’26 sui 10 chilometri, secondo tempo italiano di sempre. Nella 10 km, ecco altri due atleti con esperienze in nazionale azzurra, Giuseppe Gerratana (personale di 28’34) e Nicolò G(Casone Noceto), oltre a Davide Copeta; tra le ragazze, al via Marika Monaldi, la norvegese Live Solheimdal (personale di 33’ 07) e tre atlete capaci di correre sotto i 33 minuti, la keniana Shalyne Jerop Lagat, la finlandese Susanna Maria Saapunki e la burundese Micheline Niyomahoro.