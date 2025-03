Secoloditalia.it - La capotreno mitica: “Non hai il biglietto? Scendi!”. Il migrante prende a calci la porta, lei gli ride in faccia (video)

Leggi su Secoloditalia.it

“Brava la, che ha fatto valere il proprio ruolo senza cedere alle intimidazioni di questo balordo. Se vuoi viaggiare, paghi ilcome tutti. Altrimenti,. Punto”. E’ stato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a pubblicare sulla sua pagina Fb ilnel quale si vede unadonna, su una tratta regionale lombarda, mettere allacon decisione un immigrato senza. “!”. Lui inizialmente accetta, poilache si chiude, probabilmente “indignato” per l’atteggiamento avuto da “una d0nna” nei suoi confronti. La, però, non si scompone e gli sorin, come a dire: “Non ho paura, vai”.L'articolo La: “Non hai il!”. Illa, lei gliin) Secolo d'Italia.