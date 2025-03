Lanazione.it - La biblioteca di Santo Spirito entra con 10.000 volumi nella rete Sdiaf

Firenze, 13 marzo 2025 - Si amplia lo, il Sistema documentario integrato dell'area fiorentina, e acquisisce ladella chiesa didell'Ordine degli Agostiniani Eremitani. Lo rende noto Palazzo Vecchio sul potenziamento del sistema di prestiti e consultazione fra biblioteche. "Abbiamo approvato in giunta questa acquisizione davvero importante che porta nuovia disposizione degli utenti del sistema integratooltre 10.000di ambito per lo più teologico, storico, religioso, tra cui circa 3.000 libri antichi - spiega in una nota l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini -. Con la stessa deliberanel circuito anche ladel Buon Umore, con un patrimonio di oltre 5.000 libri. Lo, che riunisce biblioteche, archivi e molte istituzioni culturali dell'area fiorentina, ha adesso unamolto estesa di conoscenza con oltre 150 soggetti aderenti fra biblioteche e archivi dei comuni e degli istituti culturali con lo scopo di rendere possibile l'accesso a tutti i cittadini al mondo dell'informazione e della conoscenza".