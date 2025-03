Juventusnews24.com - Koopmeiners, parla il fratello: «Presto ai livelli dell’Atalanta. Futuro? È innamorato della Juventus, vi svelo la sua volontà»

di RedazioneNews24, ilPeer hato deldel centrocampista e del difficile momento in bianconeroPeer, calciatore dell’AZ Alkmaar edel centrocampista, hato del momento di Teun e del suoin bianconero. Le sue parole al sito gianlucadimarzio.com.DIFFICOLTA’ – «Conosco bene la sua situazione e non gli ho mai fatto mancare la mia vicinanza. Contro il Verona 10 giorni fa poi ha segnato un gol meraviglioso. I motivi che l’hanno spinto a non esultare? Non li conosco ma io dopo il gol comunque l’ho visto sorridere con i suoi compagni. Detto questo, Teun ha tante qualità e la stima nei suoi confronti è stata pienamente ribadita nella dichiarazioni positive di Thiago Motta alla stampa. Ma miosa bene che deve dare di più e conoscendolo posso dirvi che fa sempre tanta autocritica.