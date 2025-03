Juventusnews24.com - Koopmeiners o McKennie esterni? L’idea di Thiago Motta verso Fiorentina Juve. Cosa filtra sulle possibili scelte del tecnico

di RedazionentusNews24diper la trasferta di Firenze:la prossima sfida di campionatoLacontinua a preparare la trasferta sul campo della, decisiva per i bianconeri dopo il clamoroso crollo casalingo contro l’Atalanta. La squadra dideve ora blindare il quarto posto, ma non ci sono ancora certezze di formazione per l’allenatore.Come riferito dal Corriere dello Sport, infatti, con Yildiz ancora non al meglio uno trapotrebbero agire sugli. Chance anche per Mbangula. Leggi suntusnews24.com