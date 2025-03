Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, parla Deschamps: «La scelta migliore per lui, al PSG è stato complicato. Vi dico questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: «Laper lui». Il CT della Nazionale francese ha convocato l’attaccanteIn conferenza stampa, spiegando le proprie convocazioni, il CT della Franciahato anche di. L’attaccante dellantus èconvocato, al contrario degli altri due bianconeri Kalulu e Thuram.– «Al PSG è, soprattutto per quanto riguarda il suo minutaggio. Perché? Ci sono diversi fattori. Per la sua sicurezza, ha fatto questaed è meglio per lui».Leggi suntusnews24.com