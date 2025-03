Internews24.com - Kimmich Inter, sfuma definitivamente la pista? Ufficiale il rinnovo col Bayern Monaco: c’è l’annuncio

Leggi su Internews24.com

di Redazionelailcol: c’èdella squadra bavareseAccostato negli scorsi mesi al calciomercato, Joshuaha appena rinnovato il proprio contratto con ilfino al 2029. La decisione arriva dopo il ritiro della precedente offerta da parte del club, ma si inserisce nel quadro di un piano di consolidamento che ha già visto i prolungamenti di Manuel Neuer, Alphonso Davies e Jamal Musiala. A parlare della scelta di restare nel club bavarese è lo stesso centrocamtedesco, sui canali ufficiali del.LE PAROLE DEL CENTROCAM– «Alho l’ambiente ideale per raggiungere i miei obiettivi sportivi. Ecco perché ho preso questa decisione. Per me, al momento, non esiste un pacchetto migliore di compagni di squadra, staff tecnico e ambiente societario per ottenere il massimo successo.