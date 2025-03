Inter-news.it - Kimmich-Bayern Monaco, è fatta per il rinnovo: Inter guarda altrove

Joshuarinnoverà il suo contratto con il, attualmente in scadenza nel 2025, rinunciando a sposare qualsiasi progetto alternativo. Il calciatore era stato precedentemente accostato all’, che ha però altre priorità.LA NOTIZIA – Joshuaha concordato con la dirigenza delil prolungamento del contratto in vigore tra le parti. Come riferito da Fabrizio Romano, il calciatore tedesco rinnoverà con i bavaresi fino al 2029, con un annuncio che sarà effettuato nei prossimi giorni. La squadra di Vincent Kompany, della qualerappresenta un pilastro fondamentale a centrocampo, affronterà l’ai quarti di finale di Champions League.resta al: l’ha altri obiettiviLA STRATEGIA – In questo scenario, l’siintorno alla ricerca di nuove pedine da inserire nel suo centrocampo per rispondere alle richieste di Simone Inzaghi.