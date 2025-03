Lanazione.it - Keu: «coinvolti dalla Regione Toscana per la messa in sicurezza di tre siti»

Arezzo, 13 marzo 2025 – Per quanto riguarda il caso keu, «noi siamoper laindi tre: il sito Lerose di Pontedera, l'altro è a Bucine, in provincia di Arezzo, dove abbiano trovato una grande massa di keu e il terzo è la strada empolese (la 429, ndr). Siamo nella fase in cui è terminata la caratterizzazione, sta terminando la progettazione e ora andremo a gara per realizzare i lavori di bonifica o diin, con 15 milioni datia questa struttura». Lo ha detto il generale Giuseppe Vadalà, commissario unico per la bonifica delle discariche e deicontaminati, auditocommissione rifiuti della Camera sul caso keu che ha interessato la. «Per quanto riguarda Pontedera si farà una bonifica - ha precisato - per Bucine sarà fatta la bonifica e lain, mentre per la strada empolese ci sono condizioni di non superamento delle soglie che già, di per sé, danno una certa tranquillità e poi c'è il monitoraggio che sta continuando».