Juventusnews24.com - Kean ribadisce e dimentica la Juve: «Firenze mi sta dando tanto, devo continuare così. Per passare il turno dobbiamo giocare così»

di RedazionentusNews24ladopo l’arrivo a: tutte le dichiarazioni dell’ex attaccante bianconeroMoise, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport del suo ambientamento adopo l’esperienza alla.PAROLE – «Siamo qua per fare una ottima prestazione, abbiamo lavoratoper fare bene. Non vedo l’ora di entrare in campo e dare una gioia ai tifosi. Ad Atene abbiamo giocato abbastanza bene nel secondo tempo, nel primo non abbiamo allungato il risultato. Oggidimostrare che ci siamo. Siamo qua peril. Come tutte le altre partite, cerco di essere consistente in quello che faccio., dare una mano a questo gruppo e ache mi sta».Leggi suntusnews24.com