Juventusnews24.com - Juventus Summer Camp 2025, iscrizioni aperte! Il comunicato e tutti i dettagli per un’estate bianconera indimenticabile

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24per la nuova stagione estiva:e ilLaapre leper i: sul sito ufficiale del club bianconero– «Si avvicina l’estate e, con l’estate, tornano gli. Un’occasione unica per vivere una o due settimane immersi 24 ore su 24 nel mondo.Allenamenti e tanti sorrisi, divertimento e amicizia: gli ingredienti di. e piùche mai!Lesono: ino si parte il 22 giugno per proseguire fino al 9 agosto, per un’offerta totale di 31 settimane di. Le locations: Torino con dueche saranno il Masterclass e Vinovo, Sestriere, Chianciano Terme, Bath (UK), con alcune specifiche interessanti: a Bath (Gran Bretagna) si imparerà non solo il calcio, ma anche la lingua inglese con corsi tenuti da insegnanti madrelingua.