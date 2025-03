Ilnapolista.it - Juventus, per il post-Thiago Motta tra Conte e Gasperini c’è anche Pioli (Gazzetta)

, per iltrac’è)Allaormai il toto-allenatore è ufficiale. È partito e non si fermerà più. Ladello Sport fa tre nomi: Antonioe ora.Stefanoparte da più lontano di tutti, dall’Arabia Saudita, ma sembra tentare ogni giorno di più. La corsa alla sempre più probabile successione di, a cui potrebbe non bastare il quartoo per la conferma, sta diventando una sorta di “Gran premio juventino”. Tra i trofei di Antonio, vincente tanto da capitano quanto in panchina, e il dna di Gian Piero, cresciuto nel vivaio bianconero e poi maestro delle giovanili, salgono le quotazioni del tecnico di Parma, che nel suo curriculum può vantarela staffetta con Gaetano Scirea nella finale di Coppa Intercontinentale del 1985.