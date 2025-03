Calciomercato.it - Juventus, non solo Thiago Motta: “Distacco con Giuntoli”

La crisi in casa Juve può portare a ribaltoni anche dentro la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ e nonsulla posizione (sempre più delicata) diC’è sempre più fermento alladopo l’umiliazione subita per mano dell’Atalanta nell’ultima giornata di campionato, con la ‘Vecchia Signora’ che rischia adesso anche il quarto posto in classifica.Juve, non: “con” (LaPresse) – Calciomercato.itSconfitta senza appello per i bianconeri, contestati duramente dal pubblico dell’Allianz Stadium dopo l’eloquente 4-0 rimediato contro la ‘Dea’ di Gasperini. Proprio il tecnico orobico è uno dei nomi caldi per la panchina in vista della prossima stagione in caso di esonero di, con la panchina dell’ex Bologna sempre più traballante. L’italo-brasiliano al momento non rischia, ma la sua riconferma è fortemente in bilico a fine campionato.