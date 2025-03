Liberoquotidiano.it - Juventus, la voragine: gli effetti devastanti del primo anno di Thiago Motta (e Allegri se la ride)

Una stagione avara di successi, che ora pesa sul bilancio del club. I 193,3 milioni spesi dalla Juve quest', più 59,6 di obblighi futuri fra Nico Gonzalez, Michele Di Gregorio e Lloyd Kelly, ha portato il dato costi a 252,9 milioni, che probabilmente crescerulteriormente, soprattutto se ci sarle riconferme di Francisco Conceicao, Kolo Muani e Kalulu. Le cessioni invece ammontano a 105,9 milioni, più i futuri 3,5 per Hans Nicolussi Caviglia, il cui riscatto è già scattato. Secondo i calcoli del Corriere dello Sport, undi Conte, in media, costava circa 36,71 milioni come passivo sul calciomercato. Perinvece siamo intorno a -53,23, in crescita. Meno alti della gestione, la cui somma finale ha indicato una perdita -143,5 milioni, un'enormità considerando i -110,12 milioni avuti nei tre anni di Conte, con spese per 224,1 milioni che per larga parte condotte nell'estate del 2011-12.