Juve Stabia-Modena | le probabili formazioni

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Malgrado una situazione di classifica non preoccupante, entrambe stanno vivendo un periodo difficile che sperano di superare.si giocherà sabato 15 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Menti.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I campani sono reduci dal pareggio sul campo del Mantova che ha interrotto la striscia di due sconfitte negative. La squadra di Pagliuca ha perso terreno dalle prime posizioni della classifica, ma resta ampiamente in corsa per i play-off.Gli emiliani sono reduci dalla sconfitta sul campo della Salernitana che non ha compromesso più di tanto la loro posizione di classifica. Ciò non toglie che la squadra di Mandelli ha vinto una sola partita nelle ultime cinque, e continuando così rischia di farsi risucchiare nella lotta salvezza.