Tpi.it - Jurassic World: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1

Leggi su Tpi.it

: trama, cast e streaming delsu1Questa sera, giovedì 13 marzo 2025, alle ore 21,20 su1 va indel 2015 diretto da Colin Trevorrow. Quarto capitolo della serie cinematografica diPark, ispirata dal romanzo omonimo di Michael Crichton, ilè rimasto in development hell per tredici anni. La distribuzione era prevista per il 4 giugno 2014, ma la sua uscita è stata rimandata al 12 giugno 2015 a causa di divergenze tra gli Universal Studios e gli sceneggiatori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaVentidue anni dopo l’incidente alPark, il sogno di John Hammond è diventato realtà. Isla Nublar dispone finalmente di un parco a tema completamente funzionante con migliaia di ingressi al giorno: il, fto dalla InGen con l’appoggio del magnate Simon Masrani, proprietario della Masrani Global, che ha ricevuto l’incarico di portare avanti il progetto da Hammond stesso, poco prima della sua morte.