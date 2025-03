Oasport.it - Jorge Martin salta anche Austin: quando ritorna il Campione del Mondo? “Non recupero come vorrei”

salteràil GP degli USA, terza tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena sul circuito dinel weekend del 28-30 marzo. Ildelin carica, già costretto a non disputare il GP di Thailandia che settimana scorsa ha aperto la stagione e il GP di Argentina che si disputerà nei prossimi giorni, dovrà rinunciareall’appuntamento in terra statunitense e permangono le incognite sulla data del suo ritorno agonistico.Il centauro spagnolo è stato molto chiaro alla vigilia dell’evento previsto sul tracciato di Termas de Rio Hondo: “Sto soffrendo, non è il mio momento migliore. Non sto recuperando con la velocità che. Non sarò ad, vediamo se riuscirò a recuperare per il Qatar“. Ricordiamo che sul tracciato di Doha si gareggerà nel fine settimana dell’11-13 aprile e poi si tornerà in Europa con il trittico tra Spagna, Francia e Gran Bretagna.