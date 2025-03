Lettera43.it - JJ, chi è il cantante in gara all’Eurovision 2025 per l’Austria

Voce da controtenore per fondere nello stesso brano i registri dell’opera classica con le sonorità tipiche del pop. Potrebbe riassumersi così lo stile di JJ, nome d’arte del 23enne Johannes Pietsch, che rappresenteràSong Contestdi Basilea, in programma dal 13 al 17 maggio. Sul palco svizzero porterà il suo primo inedito in carriera, Wasted Love, che racconta le difficoltà in amore. «Un talento eccezionale», ha detto di lui Stefanie Groiss-Horowitz, fra i vertici dell’emittente Orf, al Kleine Zeitung. «È un artista unico in grado di portare la magia sul palco». Il giovane viennese si esibirà nella seconda semifinale, giovedì 15 maggio, cercando di staccare il pass per la finale di due giorni dopo.Chi è JJ, rappresentante delSong ContestJJ in uno scatto sui social (Instagram).