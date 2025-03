.com - Jesi / Fioretto Under 20, a Lucca podio per Federico Greganti e Francesco Cercaci

Argento e bronzo per i due atleti del club scherma. Sul gradino più alto delIaquinta che ha battuto in una gara di finale combatutissima lono per 15-14, 13 marzo 2025 – Ottima prestazione per i due portacolori del club schermanella prova20 di.In pedana 184 partecipanti e successo finale di Emanuele Iaquinta del club Frascati Scherma.Iaquinta ha superato in finale per 15-14del Club Scherma. Terzi classificati Mattia De Cristofaro del Centro Sportivo Carabinieri (superato dal vincitore per 15-8) edel Club Scherma(battuto nel derbyno di semifinale dacon il risultato di 15-14).L'articolo20, aperproviene da Lo sport della Vallesina.