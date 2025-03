Zonawrestling.net - JD McDonagh:”Se potessi, sarei già tornato sul ring”

Zonawrestling.net

L’orribile atterraggio di JDdurante l’edizione di RAW del 27 gennaio ha provocato la rottura delle costole e un polmone perforato, tenendolo lontano dai programmi WWE da allora. I fan hanno atteso con impazienza il suo ritorno e oraha fornito un aggiornamento, rivelando una tempistica per il suo comeback. Parlando con Chris Van Vliet, JDha discusso delle sue condizioni attuali dopo l’infortunio. Ha dichiarato di sentirsi molto meglio, con i polmoni e le costole in buone condizioni, ma sta ancora aspettando che le sue ossa guariscano completamente prima di ottenere l’ok per tornare.ha confermato che la sua capacità polmonare è tornata completamente alla normalità ed ha espresso la sua impazienza nel tornare sul: “Mi sento molto meglio ora: i miei polmoni stanno bene, le mie costole stanno bene.