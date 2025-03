Jazz & Baccalà | un festival di stelle a Somma Vesuviana da Nicole Zuraitis a Joe Barbieri

Leggi su Ildenaro.it

L’undicesima edizione del” al Teatro Summarte disi preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti della musica e della buona cucina. Dal 15 marzo al 16 maggio, il teatro ospiterà una serie di concerti con artisti di fama internazionale, accompagnati da degustazioni di piatti tipici della tradizione napoletana, con ilcome protagonista.Un’apertura con la vincitrice del GrammyAd inaugurare ilsarà, cantante, pianista e compositrice statunitense, fresca vincitrice del Grammy Award 2024 per il miglior album vocale. Accompagnata dall’Elio Coppola Trio, laporterà sul palco del Summarte il suo talento e la sua energia, in un concerto che si preannuncia emozionante.Un programma ricco diIlproseguirà con altri grandi nomi del panoramainternazionale, tra cui Jany McPherson, pianista e cantante cubana, che ha collaborato con leggende come Buena Vista Social Club, Maceo Parker e Dee Dee Bridgewater.