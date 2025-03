Oasport.it - Jasmine Paolini analizza la sconfitta a Indian Wells: “Posso essere più brillante, ma meriti alla mia avversaria”

si sarebbe immaginata una partita diversa contro Liudmila Samsonova negli ottavi di finale del torneo di. La toscana (n.6 del ranking) sperava di avere le armi per mettere in difficoltà la sua, che però l’ha travolta con il punteggio di 6-0 6-4. Un match quasi a senso unico in cui da una parte la russa ha disputato un gran match e dall’altraè riuscita a trovare qualche soluzione quando ormai la partita era segnata.“piùdal punto di vista fisico, contro Samsonova ho fatto fatica. Cose da aggiustare ce ne sono, si può stare qui un’infinità di ore. Il primo set è stato difficilissimo. Lei ha fatto pochissimi errori e così diventa una giocatrice molto difficile da affrontare, lo ha dimostrato più volte. È stata una partita molto complicata, nel secondo set sono riuscita, in qualche modo, a rimanerle vicino, però non abbastanza“, ha raccontato l’azzurra (fonte: Ubitennis).