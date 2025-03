Quotidiano.net - Ivica Kostelic disperso in mare: l’ex campione di sci salvato dall’esercito del Montenegro

Roma, 13 marzo 2025 – Brutta disavventura perdi sci. Il fuoriclasse croato si è perso nelAdriatico lunedì scorso, mentre stava navigando con il suo kayak insieme ad altri tre canoisti. Il gruppo è finito in acque non certo tranquille nella zona di Ada Bojana, nelmeridionale. Uno di loro è riuscito in qualche modo a raggiungere le coste albanesi, mentre gli altri due, tra cui, sono stati tratti in salvo solo grazie all’intervento della Marina militare del. A raccontare l’accaduto alla Cnn è il ministro della Difesa di Podgorica, Dragan Krapovic. I soccorsi sono avvenuti “in condizioni meteo particolarmente difficili, con pioggia, vento e onde alte”, ha spiegato. Nell’operazione di salvataggio, rivela ancora Krapovic, è stata adoperata una motovedetta ad alta velocità donata dagli Stati Uniti alla Marina montenegrina.